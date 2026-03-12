ハーパーらをスタメンから外して冷ややかな視線もワールド・ベースボール・クラシック（WBC）でプールBの2位となり、辛くも準々決勝進出を決めた米国代表。しかし、チームを率いるマーク・デローサ監督への風当たりは強さを増している状況だ。不用意な発言や拙い選手起用に疑問の声が上がっており、米記者は指揮官の采配を厳しく指摘した。米国は今大会序盤、メキシコ戦の先発を問われた際、デローサ監督が「あのクラブハウス