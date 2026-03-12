ＧＬＥＡＴ１２日の新宿大会で、?悪魔仮面?ことケンドー・カシンがシャーマンの「火気厳禁」パネルを勝手に受け継いだ。カシンはこの日、中嶋勝彦、ジュンジェと組んでＴ―Ｈａｗｋ、田中稔、鈴木鼓太郎組と対戦。その入場の際、手にしていたのが「火気厳禁」と書かれた真っ赤な標識のパネルだ。これは河上隆一が「河上?シャーマン?隆一」を自称し「反ＧＬＥモンスターズ」を率いていた２月まで凶器として使用していたパネルと