ジャイアンツタウンスタジアム(Ｇタウン・東京都稲城市)は６〜８月に、高校球児の引退試合に限定してＧタウンを特別に貸し出す企画「高校野球引退試合『ラストゲーム』応援プロジェクト」を実施。１２日に参加チームの募集を開始した（２３日まで）。昨年３月の開業以来、多方面から「Ｇタウンで高校野球引退の記念試合を行いたい」という声が寄せられており、高校の硬式・軟式野球部を引退する３年生を中心としたチームの記念