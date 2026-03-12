◆オープン戦ソフトバンク―巨人（１２日、みずほペイペイドーム）ソフトバンク・上沢直之投手が６回２／３を１失点に抑えてマウンドを降りた。２７日の日本ハム戦（みずほペイペイ）で開幕投手を務めることが決まっている右腕は、１５０キロ超えの直球を連発し、フォークでも三振を奪うなど３者凡退の立ち上がりを見せた。２回には１死二塁からダルベックに右前適時打を打たれたが、追撃は許さずに最少失点に抑えた。一球