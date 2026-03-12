モデル・タレントとしてZ世代から圧倒的な人気を集める伊藤桃々さんがプロデュースするランジェリーブランド「Rosem（ロゼム）」から、春の新作ランジェリーが登場。2026年3月12日(木)19時より公式オンラインストアで販売がスタートしました。夜空の星のようなきらめきや、ふんわり優しいカラーが魅力のロマンティックなデザインが特徴。春のときめきをぎゅっと詰め込んだ、特別感あふれるランジェ