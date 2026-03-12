15歳、旅立ちの春です。県内すべての公立中学校と義務教育学校できょう卒業式が行われ、7900人余りが学び舎をあとにしました。南砺市の井波中学校では3年生61人が卒業を迎えました。式では卒業生一人ひとりが卒業証書を受け取りました。そして安養貢校長が「思い通りにいかなくても決して諦めず、自分の手で未来をデザインしてほしい」とはなむけの言葉を贈りました。今年の卒業生たちは2023年に入学しました。コロナ禍で制限され