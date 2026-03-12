任期満了にともなう美作市長選挙は、現職と新人の一騎打ちとなっています。人口減少の問題や地域活性化などを争点に激しい舌戦が繰り広げられています。 【写真を見る】【美作市長選挙】現職と新人の一騎打ち選挙戦での候補者2人の主張は【岡山】 （萩原誠司候補）「強い経済を作って厚い福祉をして人口の減少に歯止めをかけるんだ」（安東章治候補）「人口が減ろうともみなさま方が幸せに暮らせる町。このものを私は作ってま