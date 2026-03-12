福岡県警糸島署は12日、糸島市志摩桜井付近の路上で同日午前7時50分ごろ、小学生女児が見知らぬ男から双眼鏡を向けられる事案が発生したとして、防犯メールで注意を呼びかけた。男は40代くらいで白色の自動車に乗っていた。