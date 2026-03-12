福岡県警城南署は12日、福岡市城南区の住民が持つ携帯に同日午後2時ごろ、「連絡してください」と不審なショートメッセージが残っていたとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。表示された番号に電話したところ、警視庁捜査二課の警察官を名乗る人物から「広島県の男性があなた名義の口座に振り込んでおり、あなたが詐欺の容疑者となっている」「取り調べのため警視庁まで来てください」などと言われた。