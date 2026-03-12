福岡県警小郡署は12日、小郡市の住民が持つ携帯に11日午後2時半ごろ、国際電話番号から不審な着信があったとして、防犯メールで警戒をよびかけた。「緊急に携帯電話を停止します」などと音声ガイダンスが流れ、「1」を押したところ、関東通信局の職員をかたる女性が応答。「新規で携帯電話番号が契約され、その番号から不特定多数の人に迷惑メールが送信されています。身に覚えがなければ警察に被害届を出してください。このまま