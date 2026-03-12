詩人サムエル・ウルマンの作品、「青春の詩」が日本に紹介されてから８０周年を迎えたことを記念して、群馬県前橋市で講演会が開かれました。 サムエル・ウルマンは１８４０年、ドイツに生まれアメリカで活動した詩人で、晩年は前橋市の姉妹都市、バーミングハム市で活動しました。 講演会にはウルマンの代表作「青春の詩」の魅力を広め、バーミングハム市との交流を促進する「前橋青春の会」の会員ら、約１００人が