群馬県議会の広報紙の題字を担当した書道部の高校生４人に１２日、議長から感謝状が贈呈されました。 県議会では、若い世代に政治に関心を持ってもらおうと、２０１１年から県内の書道部の高校生に、広報紙の表紙の題字を依頼しています。 今年度、題字を担当したのは健大高崎高校３年の木内眞緒花さん、吉井高校２年の貝瀬俐旺さん、桐生高校２年の宮田七瀬さん、渋川女子高校２年の染谷絢音さんで、井下泰伸議長から４人に感謝