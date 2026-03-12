地場航空会社スターフライヤー（北九州市）とJTBは12日、北九州空港の格納庫で、航空機を間近に一晩を過ごす宿泊体験企画を4月から始めると発表した。両社によると、全国初の取り組みという。同空港の開港とスターフライヤー就航から3月でともに20年となるのを機に、新たなファン層の掘り起こしや、認知度向上につなげようと企画した。
