任期満了に伴い４月に行われる富岡市長選挙の立候補予定者説明会が１２日、市役所で開かれ、現職と新人の４陣営が出席しました。 説明会には、すでに立候補を表明している現職の榎本義法さんと、新人の宮澤展彦さん、茂原正秀さん、大塚友広さんの４陣営が出席しました。陣営の関係者は、選挙管理委員会などの担当者から、立候補に必要な手続きについて説明を受けました。 ４人による選挙戦に突入すれば、２００６年以来２０年ぶ