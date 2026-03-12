福岡県警うきは署は12日、うきは市浮羽町で10日午前7時15分ごろと11日午後3時15分ごろ、小学生が登下校中、車に乗った人からクラクションを鳴らされ、スマートフォンを向けられたり、車の助手席から男がいやらしい言葉を叫んだりする事案が連続して発生したとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。