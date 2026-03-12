都内での盗撮で自首 その後の捜査で住居侵入・不同意性交も発覚 女性のスカートの中を盗撮したほか、正当な理由なく女性の住宅に侵入し不同意性交に及んだとして、静岡市の28歳の男性職員が懲戒免職処分となりました。 【動画】「大学時代から盗撮していた」静岡市の男性職員が懲戒免職 女性のスカート内を都内で盗撮し自首... その後の捜査で不同意性交も発覚 3月12日付で懲戒免職処分となったのは、静岡市健康づ