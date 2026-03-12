不安定なイラン情勢の影響は、私たちの生活や生業に大きな影を落としました。地域によってはガソリン価格は1日で約30円の値上がり。 【写真を見る】ガソリン価格大幅値上げで県内への影響は？物流・漁業の現場からは悲鳴=静岡 運送業や漁業など暮らしを支える現場からは悲鳴にも似た声が聞かれ、事態の深刻さが浮き彫りとなりました。値上がり前の駆け込み給油で渋滞 11日夜、静岡市内を車で走ると...。 ＜大西晴季記者＞ 「