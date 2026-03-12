富士宮市の養豚場で家畜伝染病の「豚熱」の感染が確認されたことを受け、県は3月12日、現地での防疫作業を本格化させています。 【写真を見る】「安全に最善の対策をやっております」35年ぶりに"豚熱"発生 人への感染はなく知事が「冷静な対応」呼びかけ 富士宮の養豚場で2200頭殺処分 鈴木知事は現地対策本部で「迅速に防疫対策を」と述べ、感染収束に全力を挙げる姿勢を強調しました。2200頭の殺処分、300人態勢で封じ込めへ