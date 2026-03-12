ロックバンド・Hi-STANDARDのギタリストで、Ken Yokoyamaとしても活動する横山健（66）が声帯炎を発症し、3月14日に愛知県で行われる公演をキャンセルすると公式サイトで発表した。【写真】シグネチュアモデル「Kenny Falcon II」をかき鳴らす横山健12日に更新されたサイトでは「横山健（Vo/Gt）が喉の不調により医療機関で診察を受けた結果、声帯炎のため当面の間は安静が必要との診断を受けました」と公表。「この診断を受け