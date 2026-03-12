ホンダは12日、緊急会見を開き、今年度の業績が最大6900億円の最終赤字に転落する見通しだと発表しました。赤字は上場以来初めてとなります。ホンダ三部敏弘 社長「非常に重く受け止めており、影響を受けるお取引先の皆様については、1社1社、丁寧に対応をさせていただく考えです」ホンダは今年度の決算について、2月までは3000億円の最終黒字を予想していましたが、一転して、最大6900億円の最終赤字になる見通しへと大幅