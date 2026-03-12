11日、熊本市東区のガソリンスタンドには、途切れることのない列が…。■給油にきた客「値上げされるのを聞いたので、きょう急遽ガソリンを入れにきた」ガソリンの大幅な値上がりを前に「かけこみ給油」する人で混雑していました。前の年の同じ日と比べ、車の数は2倍以上だったといいます。そして、午後8時の閉店後、レギュラーガソリン158円の表示が184円になりました。中東情勢の混迷による原油高を受け、県内でもガソリン