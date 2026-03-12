野党4党は新年度予算案の審議について、衆議院・予算委員会の「独善的な運営は断じて容認できない」として、坂本委員長の解任決議案を共同提出しました。中道改革連合、参政党、チームみらい、共産党は12日、衆議院・予算委員会の坂本委員長の解任決議案を共同提出しました。理由については、野党の反対にもかかわらず、坂本委員長が職権で日程を決め続け、去年92時間あった質疑を59時間で打ち切ったことなどをあげ、「独善的な運