囲碁の第50期棋聖戦7番勝負の第5局は11、12の両日、仙台市で打たれ、挑戦者の芝野虎丸十段（26）が249手で一力遼棋聖（28）＝名人・王座・天元・本因坊との五冠＝に黒番中押し勝ちし、対戦成績を3勝2敗として奪取にあと1勝と迫った。第6局は19、20日に千葉県勝浦市で行われる。