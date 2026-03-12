【その他の画像・動画等を元記事で観る】キタニタツヤが、4月よりスタートするTVアニメ『NEEDY GIRL OVERDOSE』のEDテーマを務めることが決定、新曲「れびてーしょん」を書き下ろしたことが明らかになった。2022年にWSS playgroundより発売され、累計300万本を突破した「NEEDY GIRL OVERDOSE」（通称：ニディガ）。TVアニメ『NEEDY GIRL OVERDOSE』の放送・配信情報が決定、2026年4月4日（土）24:30よりTOKYO MX、BS11、WOWOWほか