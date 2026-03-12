【モデルプレス＝2026/03/12】カンテレ×FODドラマ枠「顔のない患者-救うか、裁くか-」（毎週木曜0時15分〜／フジテレビ：毎週木曜0時45分〜）に出演する女優のさかたりさ（さかた・りさ／26）にインタビュー。共演者とのエピソードや役に対する思いなどを語ってもらった。【写真】26歳女優、人気LDHメンバーと見つめ合い◆THE RAMPAGE長谷川慎主演「顔のない患者-救うか、裁くか-」本作は、医師である主人公が「愛する人を救うた