亀田気象予報士の季節の映像をお届けする「亀ちゃんのかごしま撮った！」のコーナーです。 今回の映像は指宿市からです。岡田さんも村田さんもビールのおともに大好きなこちら、ソラマメです。今、収穫の最盛期ということで、22年前にも撮影させていただいたご夫婦をたずねました。 ソラマメ畑が広がる指宿市山川小川です。 早朝から収穫作業に追われているのは、西山茂さん、玉恵さんのご夫婦です。 夏の