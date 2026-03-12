２月に編み物のワークショップ「編み物中毒者 kiho.さんとつくる かぎ針編みのこもの」が開催されました。会場は、東京・下北沢のライフスタイルショップ、「fog（フォグ）」さんの２階。今回は、午後のワークショップの模様をご紹介します。 取材・文：庄司靖子写真：奥陽子協力：ハマナカ、foglinenwork いくつかの編み方を取り入れたモチーフに挑戦 午後のテーマは新刊『も～っとかぎ針