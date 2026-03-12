◆大相撲▽春場所５日目（１２日、エディオンアリーナ大阪）西十両３枚目・若ノ勝（湊川）が、西十両４枚目・尊富士（伊勢ケ浜）を突き出して、無傷の５連勝とした。幕内経験者に勝ち「当たりの強い相手で、当たり負けしないようにと思っていた」とうなずいた。先場所十両優勝の勢いそのままに５連勝発進。「落ち着いて取れているのではないかと思う」と語った。幕内では同部屋の西前頭４枚目・隆の勝も５連勝中。「負けら