元乃木坂４６の女優・山下美月が、最新ショットを公開した。１２日にインスタグラムを更新し、白いニット姿でもんじゃ焼きの“へら”をもって笑顔を見せるショットや、黒ぶちメガネ×ジーンズ姿で車のシートに座る様子など、オフモードの姿を披露。「静電気で髪がファサファサな日」と記している。この投稿には多くの「いいね！」が寄せられている。