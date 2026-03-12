きょうの県内は、寒いながらも晴れました。その青空のもと春の景色を撮影してきました。やわらかな日差しのもと、花を咲かせているのは、早咲きのサクラ「カワヅザクラ」です。富山市海岸通の三菱ケミカル富山事業所では、敷地に植えられているカワヅザクラ35本が、満開を迎えようとしています。濃いピンク色の花が空の青さに映え、春の訪れを感じさせる景色が広がっていました。 ドローンで上空から見ると…サクラのじゅ