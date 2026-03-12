パンクロックバンド「Hi―STANDARD」のギタリストで、バンド「Ken Yokoyama」としても活動する横山健(56)が12日、声帯炎と診断されたことを報告。14日に愛知県で開催される音楽イベントへの出演を見合わせると発表した。Ken Yokoyamaの公式サイトで「本日、横山健（Vo/Gt）が喉の不調により医療機関で診察を受けた結果、声帯炎のため当面の間は安静が必要との診断を受けました」と報告。続けて「この診断を受け、主催者様およ