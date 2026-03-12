B3の徳島ガンバロウズは、河野圭佑が特別指定選手として加入することを発表した。同日付で自由交渉選手リストから抹消される。 神奈川県出身で現在22歳の河野は、178センチ82キロのポイントガード兼シューティングガード。東海大学付属相模高校から江戸川大学へと進学すると、4年次はキャプテンとして関東2部で全22試合に出場し、1試合平均5.5得点、4.8リバウンド、1.7アシストをマークした。