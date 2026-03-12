3月11日に桑田佳祐が宮城のFMラジオ局Date fmにて放送された特別番組『Date fm Pass On The Message ～桑田佳祐スペシャル～』に出演。東日本大震災から15年となる節目の日にインタビューを届けた。 （関連：【画像あり】サザンオールスターズ、2025年東京ドーム公演の様子） 桑田といえば自身が古希を迎えた2月26日に新曲のリリース、そして夏のツアーの開催を発表したば