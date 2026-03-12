（高雄中央社）高雄市政府は12日、陳其邁（ちんきまい）市長が市政府職員を率いて米国に向けて出発したと発表した。友好交流協定を結ぶ熊本県と合同で先端半導体製造プロセスの戦略的なつながりを強化し、台米日による強靱（きょうじん）な半導体サプライチェーン（供給網）の構築を目指す。高雄市と熊本県の関係者が合同で訪米するのは初めて。市政府は、国境を越えた産業協力や都市交流の基礎を築くと説明している。熊本県からは