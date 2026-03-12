スウェーデン・サッカー協会は12日、グレアム・ポッター監督と2030年まで契約延長したことを発表した。イングランド出身のポッター監督は現在50歳。2010年に当時スウェーデン4部のエステルスンドの指揮官に就任すると、わずか5年で1部昇格に導き、さらにUEFAヨーロッパリーグでベスト32進出に導き脚光を浴びた。その後、スウォンジー、ブライトンを経て、2022年9月にチェルシーの監督に就任した。しかし、1シーズンもたずして