コヴェントリー（イングランド2部）に所属するMF坂元達裕が、今シーズンの6ゴール目をマークした。チャンピオンシップ第37節が11日に行われ、コヴェントリーはホームでプレストンと対戦。前半に2点のリードを奪うと、51分にはマット・グライムスがPKを沈め、3−0で勝利。リーグ戦6連勝を飾った。この結果、コヴェントリーは勝ち点を「77」まで伸ばし、2位ミドルズブラとの勝ち点差を「8」に拡大。3位ミルウォールとの差も「9」