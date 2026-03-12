3月12日引け後に、株主優待制度について発表した銘柄を取り上げた。 ■実施―――――――――――――― ＳＢＩアルヒ [東証Ｐ]決算月【3月】3/12発表 26年3月末時点で100株以上を保有する株主を対象に、保有株数と保有期間に応じてＳＢＩ ＶＣトレードが取り扱う暗号資産「XRP」500～1000円相当を贈呈する。 ■拡充&