●信託銀が過去最高額の1兆863億円を売り越す一方、個人と海外勢は買い越す 東証が12日に発表した3月第1週(2日～6日)の投資部門別売買動向(現物)によると、米国・イスラエルのイラン攻撃による中東情勢の緊迫化が嫌気され、日経平均株価が前週末比3229円安の5万5620円と2週ぶりに急反落したこの週は、年金基金の売買動向を映すとされる信託銀行が9週連続で売り越した。売越額は1兆863億円と前週の7497億円から拡大し、