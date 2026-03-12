中国スポーツメディアの直播吧によると、サッカー中超（中国1部）リーグの青島海牛に所属するガーナ人FWヤウ・イエボアが米メジャーリーグサッカー（MLS）からリーグの賭博規定に違反したとして永久出場停止処分を科された問題で、青島海牛の馮文静（フォン・ウェンジン）副総裁は自身のSNSアカウントに動画を投稿し、「私たちのリーグには影響しません。安心してください」とコメントした。MLSは9日、同リーグのコロンバス