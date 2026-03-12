WBC日本―ベネズエラに米脚光野球のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）を戦う日本代表（侍ジャパン）は、準々決勝でベネズエラとの対戦が決まった。連覇を狙う日本に対し、悲願の初優勝を目指すベネズエラ。「番狂わせ」の有無を巡り、元メジャー戦士が口を開いた。米野球専門ポッドキャスト番組「ファウル・テリトリー」は、14日（日本時間15日）にローンデポ・パークで行われる準々決勝の日本―ベネズエラ戦に脚光。