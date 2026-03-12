トルコのイスタンブールで行われていたサッカーの試合中、ゴールキーパーが蹴ったボールがカモメに直撃した瞬間が目撃されました。試合開始から30分ごろに不運な事態が起きました。ゴールキーパーが勢いよくボールを蹴り出すと…。実況：カモメに（ボールを）当ててしまいました！そんな中、1人の選手が即座にカモメのもとへ向かいます。実況：現在、カモメには心臓マッサージが行われています。ボールを当ててしまったゴールキー