2026年、生成AIの波がスマートホームを劇変させます。AlexaやGoogle Nestが「AIエージェント」へと進化し、曖昧な指示も理解。利便性が飛躍する、日本上陸目前の次世代デバイス動向を解説します。 生成AIモデルを基軸に大刷新し賢いAIエージェントに「AMAZON Alexa＋」 ↑日本でのサービス開始時期は未定だが、Alexa＋に対応したデバイスの製品群が続々と発売されている。 音声アシスタントサービス「Alexa」を生成AIモデ