6人組アイドルグループ「超ときめき宣伝部」の“おはる”こと小泉遙香（25）と“ひよりん”こと吉川ひより（24）がこのほど、大阪市内でスポニチアネックスの取材に応じ、4日に発売した最新アルバム「ときめきえがお」への熱い思いを語った。オリコン週間合算アルバムチャートで1位を獲得する好発進をみせた同作。小泉は「10周年イヤーラストのアルバムかつ、現体制最後の作品。1位発進は記念に残るし、10周年を笑顔で締めくく