「多摩川巧者決定戦！第２１回澤乃井カップ」（１２日、多摩川）向所浩二（５３）＝７０期・兵庫・Ｂ１＝が２日目５Ｒで、コンマ０６のトップＳから４カドまくりを決めて今節初白星を飾った。「チルトは０の方がいいね。伸びだけなら初日の０・５の方が良かったけど、乗れないからバランスを取っていった。バランスが取れて全部がいい」とチルト変更で初日よりも気配はさらにアップした。最近の勝率は「３・８しかないよ（笑