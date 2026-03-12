宮内庁は１２日、天皇、皇后両陛下が６月中旬から下旬にオランダとベルギーを国賓として公式訪問される方向で調整を進めると発表した。国際親善を目的とした外国訪問で、両陛下が２か国を同時に訪ねられるのは令和になってから初めて。同庁によると、天皇陛下の即位後、両国王室から招待があった。オランダでは首都アムステルダム、ベルギーでは首都ブリュッセルなどを訪問し、両国の国王との会見や晩餐（ばんさん）会、歓迎行