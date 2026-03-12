Photo: ヤマダユウス型 しっかり「iPhoneの絵」でした。新しく登場したiPhone 17eは、昨年のiPhone 16eと同じくレンズ1個というシンプルな構成です。カメラのスペック的にはiPhone 16eから変わりなく、4800万画素のFusionカメラ搭載。Appleの仕様表を見比べても焦点距離やf値は同じ。違いがある部分は、ポートレート撮影時のフォーカス機能が17eのみの搭載。また16eは「ツーインワンのカメラ