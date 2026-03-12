◆第６２回金鯱賞・Ｇ２（３月１５日、中京競馬場・芝２０００メートル、１着馬に大阪杯の優先出走権）２月の小倉大賞典をタガノデュードで勝ち、節目のＪＲＡ通算６００勝を達成した古川吉洋騎手（４８）＝栗東・フリー＝が、第６２回金鯱賞（１５日、中京）にシェイクユアハートとともに挑む。今回も宮厩舎の馬とのタッグだ。古川吉と宮厩舎といえば、１９９７年の阪神３歳牝馬Ｓ（今の阪神ＪＦ）を勝ったアインブライドが真