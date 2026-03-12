女優の前田敦子が１２日、都内で映画「プロジェクト・ヘイル・メアリー」（２０日全国公開）のジャパンプレミアに登場した。前田は胸元が開いた光沢が輝くベージュのドレスで登場。「みなさんと一緒に日本初試写に参加できてすごくうれしい。（主演の）ライアン（・ゴズリング）自身も『この作品は、なかなかない。自信をもってお送りできる』ってインタビューで読んだので、期待しかない」と心待ちにしている様子だった。映