◇大相撲春場所５日目（１２日、エディオンアリーナ大阪）元大関の幕内・朝乃山（高砂）が連勝で白星が先行した。同・錦富士（伊勢ケ浜）に下から体をぶつけられて後退。それでもがっしりと受け止めて体を覆い被せるようにはたき込んだ。「中へ入られたけれど圧力をかけて途中、足が滑って崩れた」と振り返った。取組中に左目を痛めて、「痛い…」と押さえた。ただ６日目の取組には影響がなさそうだった。３勝２敗にしたことに