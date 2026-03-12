この記事のポイントDATALE代表の板谷越英美さんが、東京都の専門家会議「東京デジタルサービス会議」の委員に就任しました。会議では、都民にとって使いやすく満足度の高いデジタルサービスの実現に向けた議論が進められます。公共DXと民間の実務知見をつなぐ視点が、今後の行政サービス改善でも注目されそうです。DATALE代表の板谷越英美さんが、東京都の専門家会議「東京デジタルサービス会議」の委員に就任しました。行政サービ